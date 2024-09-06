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Cristiano Ronaldo rekorlara doymuyor!

UEFA Uluslar Ligi 1 Grup’ta Hırvatistan’ı 2-1 mağlup eden Portekiz'de 39 yaşındaki Cristiano Ronaldo attığı golle bir rekora daha ulaştı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2024 Cuma 10:54
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Cristiano Ronaldo rekorlara doymuyor!

UEFA Uluslar Ligi 1 Grup'ta Hırvatistan'ı 2-1 yenen Portekiz'de 39 yaşındaki tecrübeli golcü Cristiano Ronaldo, takımının ikinci golüne imza atarken, aktif futbolcular arasında 900 gole ulaşan ilk isim olmayı başardı.

UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup ilk maçında Portekiz sahasında Hırvatistan'ı konuk etti. Ev sahibi ülke, 7'nci dakikada Dalot ve 34'üncü dakikalarda Ronaldo'nun attığı gollerle 2-0 öne geçti. 41'inci dakikada Dalot bu kez kendi ağlarını havalandırsa da kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele Portekiz'in 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

YENİ REKOR

2003'ten bu yana ilk defa Ballon d'Or listesinde yer almayan yıldız golcü Cristiano Ronaldo, attığı golle yeni bir rekora daha imza attı. Şu anda attığı 140 golle Şampiyonlar Ligi'nin en golcü futbolcusu olan 39 yaşındaki yıldız oyuncu, Hırvatistan karşısında takımını 2-0 öne geçirdiği golle birlikte kariyerinin 900'üncü golünü kaydetti. Portekizli yıldız bu golle birlikte aktif futbolculuk kariyeri devam eden isimler arasında 900 gole ulaşan ilk isim oldu.

5 Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu ve Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinin en golcü ismi olan Portekizli yıldızın gol dağılımı ise şu şekilde:

Real Madrid: 450

Manchester United: 145

Portekiz: 131

Juventus: 101

Al-Nassr: 68

Sporting: 5

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