Ballon d'Or adayları açıklandı! Milli yıldız da listede

Geçtiğimiz senenin en iyisi 28 Ekim Pazartesi günü belli olacak. France Football'un düzenlediği Ballon d'Or ödülünün adayları açıklandı. 30 futbolcunun yer aldığı listede milli futbolcu da kendisine yer buldu. İşte Ballon d'Or adayları...