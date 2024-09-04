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Ballon d'Or adayları açıklandı! Milli yıldız da listede

Geçtiğimiz sezonun en iyi futbolcusu belli oluyor. Açıklanan Ballon d'Or adayları arasında milli formayı terleten yıldız isim de yer aldı. İşte o liste...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2024 Çarşamba 23:45 Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2024 Çarşamba 23:53
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Ballon d'Or adayları açıklandı! Milli yıldız da listede

Geçtiğimiz senenin en iyisi 28 Ekim Pazartesi günü belli olacak. France Football'un düzenlediği Ballon d'Or ödülünün adayları açıklandı.

30 futbolcunun yer aldığı listede milli futbolcu da kendisine yer buldu. İşte Ballon d'Or adayları...

Ballon d'Or adayları açıklandı! Milli yıldız da listede

Jude Bellingham

Ballon d'Or adayları açıklandı! Milli yıldız da listede

Ruben Dias

Ballon d'Or adayları açıklandı! Milli yıldız da listede

Phil Foden

Ballon d'Or adayları açıklandı! Milli yıldız da listede

Fede Valverde

Ballon d'Or adayları açıklandı! Milli yıldız da listede

Emiliano Martinez

Ballon d'Or adayları açıklandı! Milli yıldız da listede

Erling Haaland

Ballon d'Or adayları açıklandı! Milli yıldız da listede

Nico Williams

Ballon d'Or adayları açıklandı! Milli yıldız da listede

Granit Xhaka

Ballon d'Or adayları açıklandı! Milli yıldız da listede

Artem Dovbyk

Ballon d'Or adayları açıklandı! Milli yıldız da listede

Toni Kroos

Ballon d'Or adayları açıklandı! Milli yıldız da listede

Vinicius Jr.

Ballon d'Or adayları açıklandı! Milli yıldız da listede

Dani Olmo

Ballon d'Or adayları açıklandı! Milli yıldız da listede

Florian Wirtz

Ballon d'Or adayları açıklandı! Milli yıldız da listede

Martin Odegaard

Ballon d'Or adayları açıklandı! Milli yıldız da listede

Mats Hummels

Ballon d'Or adayları açıklandı! Milli yıldız da listede

Rodri

Ballon d'Or adayları açıklandı! Milli yıldız da listede

Harry Kane

Ballon d'Or adayları açıklandı! Milli yıldız da listede

Declan Rice

Ballon d'Or adayları açıklandı! Milli yıldız da listede

Vitinha

Ballon d'Or adayları açıklandı! Milli yıldız da listede

Cole Palmer

Ballon d'Or adayları açıklandı! Milli yıldız da listede

Dani Carvajal

Ballon d'Or adayları açıklandı! Milli yıldız da listede

Lamine Yamal

Ballon d'Or adayları açıklandı! Milli yıldız da listede

Bukayo Saka

Ballon d'Or adayları açıklandı! Milli yıldız da listede

Hakan Çalhanoğlu

Ballon d'Or adayları açıklandı! Milli yıldız da listede

William Saliba

Ballon d'Or adayları açıklandı! Milli yıldız da listede

Kylian Mbappe

Ballon d'Or adayları açıklandı! Milli yıldız da listede

Lautaro Martinez

Ballon d'Or adayları açıklandı! Milli yıldız da listede

Ademola Lookman

Ballon d'Or adayları açıklandı! Milli yıldız da listede

Antonio Rüdiger

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