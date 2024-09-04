Ballon d'Or adayları açıklandı! Milli yıldız da listede
Geçtiğimiz sezonun en iyi futbolcusu belli oluyor. Açıklanan Ballon d'Or adayları arasında milli formayı terleten yıldız isim de yer aldı. İşte o liste...
Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2024 Çarşamba 23:45 Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2024 Çarşamba 23:53
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Phil Foden
Fede Valverde
Emiliano Martinez
Erling Haaland
Nico Williams
Granit Xhaka
Artem Dovbyk
Toni Kroos
Vinicius Jr.
Dani Olmo
Florian Wirtz
Martin Odegaard
Mats Hummels
Rodri
Harry Kane
Declan Rice
Vitinha
Cole Palmer
Dani Carvajal
Lamine Yamal
Bukayo Saka
Hakan Çalhanoğlu
William Saliba
Kylian Mbappe
Lautaro Martinez
Ademola Lookman
Antonio Rüdiger
Alejandro Grimaldo
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