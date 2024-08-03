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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 3 Ağustos bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 3 Ağustos Cumartesi günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2024 Cumartesi 08:03
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 3 Ağustos bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 3 AĞUSTOS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 3 Ağustos Cumartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

3 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Türkiye - Süper Kupa

20:45 Galatasaray - Beşiktaş (ATV)

Olimpiyatlar (Kadınlar) - Çeyrek Final

16:00 ABD - Japonya

18:00 İspanya - Kolombiya

20:00 Kanada - Almanya

22:00 Fransa - Brezilya

Hazırlık - Türk Takımları

20:00 Göztepe - Kayserispor

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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