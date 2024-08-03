BUGÜNKÜ MAÇLAR - 3 Ağustos bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 3 AĞUSTOS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 3 Ağustos Cumartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

3 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Türkiye - Süper Kupa 20:45 Galatasaray - Beşiktaş (ATV)

Olimpiyatlar (Kadınlar) - Çeyrek Final 16:00 ABD - Japonya 18:00 İspanya - Kolombiya 20:00 Kanada - Almanya 22:00 Fransa - Brezilya

Hazırlık - Türk Takımları 20:00 Göztepe - Kayserispor

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