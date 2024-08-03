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Barcelona - Real Madrid hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Barcelona ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2024 Cumartesi 09:58
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Barcelona - Real Madrid hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Barcelona - Real Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Kulüpler hazırlık maçları ile takımdaki futbolcuları hazırlamaya çalışıyor. Barcelona ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BARCELONA - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Barcelona - Real Madrid maçı 4 Ağustos Pazar günü saat 02.00'de oynanacak. Karşılaşman S Sport Plus ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

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