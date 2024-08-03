Barcelona - Real Madrid hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Barcelona - Real Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Kulüpler hazırlık maçları ile takımdaki futbolcuları hazırlamaya çalışıyor. Barcelona ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BARCELONA - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Barcelona - Real Madrid maçı 4 Ağustos Pazar günü saat 02.00'de oynanacak. Karşılaşman S Sport Plus ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.