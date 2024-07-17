Mbappe Real'de

İspanyol devi Real Madrid, PSG'yle sözleşmesi sonra eren Fransız yıldız Kylian Mbappe ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Yeni sezonda 9 numaralı formayı giyecek olan Fransız yıldız hücumcu, müze turunun ardından Santiago Bernabeu'da kendisini görmek için stadı dolduran taraftarları selamladı. 25 yaşındaki forvet, 85 bin taraftarın önünde resmen Real Madrid futbolcusu oldu.

İDOLÜNÜ KOPYALADI

İdolü olan Cristiano Ronaldo gibi Real'de 9 numarayı seçen, formadaki armayı öpen Mbappe, imza töreninde de CR7 gibi konuştu. Süper yıldız, "Bugün benim için inanılmaz bir gün. Çocukluğumdan beri tek bir hayalim vardı, o da burada olmaktı. Yıllardır beni sevgi yağmuruna tutan Real taraftarlarına teşekkür ederim. Bu kulüp için her şeyimi vereceğim, Real Madrid için her şeyimi vereceğim" dedi.