Kanada - Şili maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Copa America

Kanada - Şili maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Copa America'da heyecan devam ediyor. Kanada ile Şili kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Kanada - Şili maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KANADA - ŞİLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kanada - Şili maçı 30 Haziran Pazar günü saat 03:00'te oynanacak. Exxen'de canlı yayınlanacak.