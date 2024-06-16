Büyük buluşma

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, FIFA Başkanı Gianni İnfantino ile UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'le bir araya geldi. İnfantino ile olan buluşmada A Milli Takımımızın F Grubu'ndaki rakiplerinden Portekiz'in efsane oyuncusu Luis Figo, Ceferin ile yapılan buluşmada ise Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Macaristan Futbol Federasyonu Başkanı Sandor Csany de yer aldı. İnfantino ve Ceferin, A Milli Takımımıza EURO 2024'te başarı dilerken, Büyükekşi kendilerine teşekkür etti. Daha sonra Çekya Futbol Federasyonu Başkanı Petr Fousek, Gürcistan Futbol Federasyonu Başkanı Levan Kobiashvili ve Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Fernando Gomes ile görüşen Büyükekşi, Almanya ile İskoçya arasında oynanan açılış maçını İnfantino ve Ceferin'le beraber takip etti.