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Transfer dönemi ne zaman açılıyor? 2024-2025 transfer dönemi tarihleri

2024-2025 sezonu transfer dönemi başlangıç ve bitiş tarihleri futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. 2023-2024 sezonunu şapiyon tamamlayan Galatasaray, Mourinho ile gelecek sezon şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonu Ziraat Türkiye Kupası alarak tamamlayan Beşiktaş ve Abdullah Avcı yönetiminde yeni sezonu lider tamamla hedefindeki Trabzonspor'un hamleleri, Trendyol Süper Lig takımlarının transferleri ile heyecanlı süreç yakında başlayacak. Peki, 2024-2025 yaz transfer dönemi ne zaman başlayacak? Ne zaman bitecek?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2024 Cuma 14:22
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Transfer dönemi ne zaman açılıyor? 2024-2025 transfer dönemi tarihleri

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? - Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonu sona erdi. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kıyasıya rekabeti ile geçen sezonda gülen taraf Galatasaray oldu. 2024 - 2025 sezonu için birçok takım hazırlıklarına şimdiden başladı. Yeni sezon transfer tarihleri merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, 2024-2025 yaz transfer dönemi ne zaman başlayacak? Ne zaman bitecek?

2024-2025 TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? NE ZAMAN BİTECEK?

TFF tarafından yapılan açıklamada, Süper Lig'de transfer dönemi 24 Haziran - 13 Eylül arasında yapılacak. Süper Lig'de yeni sezon ise 9 Ağustos 2024'te başlayacak ve 1 Haziran 2025'te sona erecek.

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