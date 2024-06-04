Azerbaycan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canı yayınlanacak? | UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri

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UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan başlıyor. Türkiye, Azerbaycan ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Azerbaycan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canı yayınlanacak?

AZERBAYCAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANI YAYINLANACAK?

Azerbaycan - Türkiye maçı 4 Haziran Salı günü saat 18:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

Azerbaycan - Türkiye MAÇI CANLI İZLE