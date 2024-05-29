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Bir devrim daha

TFF olarak dünyada öncü federasyon olacaklarının altını çizen Başkan Mehmet Büyükekşi, “Enerji ihtiyacımızı verimli ve yenilenebilir kaynaklardan elde etme düşüncesiyle değerli bir projeyi daha hayata geçiriyoruz” dedi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2024 Çarşamba 06:50
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Bir devrim daha

TFF temiz enerji üretme hedefi kapsamında Aksa Enerji ile hayata geçirilecek Güneş Enerjisi Sistemi (GES) Projesi'ni Riva'da tanıttı. Törene TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, başkan vekili Yusuf Günay ile yönetim kurulu üyeleri katıldı. Türkiye Yüzyılı stratejisi kapsamında yeşil ve dijital dönüşüm adımları attıklarını vurgulayan Başkan Büyükekşi, "Şimdi sıra yeşil dönüşümde ve GES projesinde. Enerji Performans Sözleşmesi (EPS) iş modeli ile yaklaşık 2.6 megawatt kurulu güce sahip bir güneş enerji santrali kurulması için ilk adımı atıyoruz. 33 bin metrekare alanda yaklaşık 6 bin adet güneş panelinden oluşacak santralde yıllık ortalama 4.5 milyon kilowatt üretim öngörülüyor" dedi.

Kulüplere de kendi enerjisini üretmeyi teklif ettiklerini anlatan Büyükekşi, "Devletimiz bu projemizi desteklemek amacıyla Karaman'da kurumumuza bir arazi tahsis etti. Bu arazi içinde kulüplerimiz elektrik ihtiyacını karşılayabilecekleri GES projesi kurulabilecek. Bunun bilgisini Kulüpler Birliği'ne verdik. Ancak üzerinden 1,5 yıl geçmesine rağmen kulüplerimiz veya Kulüpler Birliği Vakfımız ortak bir karar alamadı. Hala onları bekliyoruz. TFF'nin elektrik tüketimini bundan sonra temiz enerjiden sağlayacağız. Kurulacak güneş enerjisi santrali ile Riva'daki tesisler başta olmak üzere, Beylerbeyi ve Levent tesisleri ile 14 adet bölge müdürlüğündeki kamp ve tesislerinin tamamı temiz enerjiye kavuşacak" diye konuştu.

BİZ DE BİLİMİN YOLUNDAYIZ

Kongreye katılan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, kongrenin Türk sporuna katkı sağlayacağını vurguladı. Büyükekşi, futbolda ileride olan ülkelerinin bilimsel metotları ön planda tuttuğunu belirterek, kendilerinin de bu yolda ilerlediğini söyledi.

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