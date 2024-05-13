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UEFA'nın kulüp organizasyonlarında final maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

UEFA'nın kulüp organizasyonunda final maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Borussia Dortmund ile Real Madrid arasında oynanacak olan Şampiyonlar Ligi Final karşılaşmasında Sloven hakem Slavko Vincic düdük çalacak.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2024 Pazartesi 17:55
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UEFA'nın kulüp organizasyonlarında final maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

UEFA, kulüp organizasyonlarında final maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. Buna göre, 1 Haziran Cumartesi günü İngiltere'nin Londra şehrindeki Wembley'de Borussia Dortmund ile Real Madrid arasında oynanacak olan Şampiyonlar Ligi Final karşılaşmasını Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic üstlenecek. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Fransız François Letexier olacak.

AVRUPA LİGİ FİNALİ KOVACS'IN

22 Mayıs Çarşamba günü İrlanda'nın Dublin şehrindeki Dublin Arena'da Atalanta ile Bayer Leverkusen arasında oynanacak olan Avrupa Ligi Final karşılaşmasını Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek. Kovacs'ın yardımcılıklarını ise Vasile Florin Marinescu ve Mihai Ovidiu Artene üstlenecek. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Slovak Ivan Kruzliak olacak.

AVRUPA KONFERANS LİGİ FİNALİ'NDE DÜDÜK DIAS'IN OLDU

Olympiacos ile Fiorentina'nın karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Konferans Ligi Final karşılaşmasında Portekizli hakem Artur Soares Dias düdük çalacak. 29 Mayıs Çarşamba günü Yunanistan'nın Atina şehrindeki AEK Arena'da oynanacak olan karşılaşmada Dias'ın yardımcılıklarını Paulo Soares ve Pedro Ribeiro yapacak. Karşılaşmada 4'üncü hakem olarak ise İsveçli Glenn Nyberg görev alacak.

Öte yandan Kadınlar Şampiyonlar Ligi Final karşılaşmasında ise İngiliz hakem Rebecca Welch düdük çalacak. Barcelona ile Olympique Lyon arasında 25 Mayıs Cumartesi günü İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames'te oynanacak karşılaşmada Welch'in yardımcılıklarını Natalie Aspinall ve Emily Carney yapacak. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Hırvat Ivana Martincic olacak.

Kaynak: DHA

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