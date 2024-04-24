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Atalanta 4-1 Fiorentina (MAÇ SONUCU-ÖZET) | İtalya Kupası'nda Atalanta finalde!

İtalya Kupası yarı final rövanş maçında Atalanta ile Fiorentina karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Atalanta 4-1 kazandı ve finalde Juventus'un rakibi oldu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2024 Perşembe 00:41
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Atalanta 4-1 Fiorentina (MAÇ SONUCU-ÖZET) | İtalya Kupası'nda Atalanta finalde!

İtalya Kupası yarı finalinde Fiorentina'yı eleyen Atalanta, finalde Juventus'un rakibi oldu.

İlk maçı 1-0 kaybeden Atalanta, rövanş karşılaşmasında, 8. dakikada Teun Koopmeiners'in golüyle 1-0 öne geçti.

Fiorentina'da 53. dakikada Nikola Milenkovic, kırmızı kart gördü. 10 kişi kalan Fiorentina, 68. dakikada Lucas Martinez Quarta'nın golüyle 1-1 eşitliği yakaladı.

Atalanta, 75. dakikada Gianluca Scamacca'nın golüyle 2-1 öne geçti. Ev sahibi ekip, 90+4. dakikada Ademola Lookman, 90+8. dakikada Mario Pasalic'in golleriyle maçı 4-1 kazandı ve adını finale yazdırdı.

Juventus, Lazio'yu eleyerek finale yükselmişti.

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