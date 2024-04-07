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TFF'den anlamlı ziyaret

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve ekibi, Gaziantep’in İslahiye ile Nurdağı ilçelerinde yapılan konteyner kentleri dün ziyaret etti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2024 Pazar 06:50
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TFF'den anlamlı ziyaret

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi başkanlığındaki TFF heyeti, ülkemizi yasa boğan 6 Şubat depremlerinin ardından düzenlenen "Omuz Omuza Dayanışma ve Yardımlaşma Kampanyası" kapsamında Gaziantep'in İslahiye ile Nurdağı ilçelerinde yapılan konteyner kentleri ziyaret ederek depremzede vatandaşlarımızla bir araya geldi. Büyükekşi ve ekibi yapılan futbol sahalarını da ziyaret etti.

ÇOCUKLAR ÇOK MUTLU OLDU

A Millî Takım Yardımcı Antrenörü Selçuk Şahin, U18 Millî Takım Teknik Direktörü Sabri Sarıoğlu, Genç Millî Takım Antrenörü Gökhan Gönül ve geçmişte A Millî Takımımızda da forma giyen eski futbolcu Hasan Kabze konteyner kentlerde yaşayan çocuklarla TFF tarafından konteyner kentlerin içine yaptırılan futbol sahalarında maç yaptı. Büyük bir mutluluk yaşayan çocukların sevinci görülmeye değerdi.

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