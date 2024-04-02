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Borussia Dortmund ve Eintrach Frankfurt Can Uzun'u izliyor!

Son dakika spor haberleri... Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Nürnberg'de forma giyen milli futbolcu Can Uzun, dev kulüplerin radarına girdi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2024 Salı 11:00
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Borussia Dortmund ve Eintrach Frankfurt Can Uzun'u izliyor!

Milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Can Uzun, Nürnberg'de harikalar yaratıyor. 18 yaşındaki futbolcu, şimdiden iki Bundesliga ekibinin radarında.

BUNDESLIGA EKİPLERİ PEŞİNDE

Milliyet'te yer alan habere göre, Can Uzun özellikle Bundesliga ekiplerinin yakın markajında. Milli futbolcuya Borussia Dortmund ve Eintrach Frankfurt'un talip olduğu iddia edildi.

CAN UZUN'UN KARNESİ

Can Uzun bu sezon Nürnberg formasıyla 26 maça çıktı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 18 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.

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