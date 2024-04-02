Abha - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Abha - Al Nassr maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'inde heyecan sürüyor. Abha ile Al Nassr karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Abha - Al Nassr ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ABHA - AL NASSR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Abha - Al Nassr maçı 2 Nisan Salı günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ve Exxen ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.