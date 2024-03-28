BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 28 Mart? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 28 MART | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 28 Mart Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?

Hazırlık - Kulüpler 13:30 Helsinki - TPS Turku 14:00 Orn Horten - Askollen 16:00 Arendal - Mandalskameratene 16:00 Beşiktaş - Fatih Karagümrük 16:00 Sivasspor - Sivas 4 Eylül FAŞ 16:00 Skeid - Kjelsas 16:00 Vard Haugesund - Brann II 17:00 Eidsvold Turn - Notodden 17:15 Mikkeli - KuPS Ak.

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