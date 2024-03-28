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BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 28 Mart? Hangi maç hangi kanalda?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için '28 Mart hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken 28 Mart Perşembe 2024 tarihli bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2024 Perşembe 07:56 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2024 Perşembe 08:10
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 28 Mart? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 28 MART | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 28 Mart Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?

Hazırlık - Kulüpler

13:30 Helsinki - TPS Turku

14:00 Orn Horten - Askollen

16:00 Arendal - Mandalskameratene

16:00 Beşiktaş - Fatih Karagümrük

16:00 Sivasspor - Sivas 4 Eylül FAŞ

16:00 Skeid - Kjelsas

16:00 Vard Haugesund - Brann II

17:00 Eidsvold Turn - Notodden

17:15 Mikkeli - KuPS Ak.

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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