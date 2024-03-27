BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 27 Mart? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 27 MART | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 27 Mart Çarşamba hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?

Hazırlık - Ülkeler 00:00 Cezayir - Güney Afrika 00:00 Nijerya - Mali 01:00 Burkina Faso - Nijer 01:00 Fas - Moritanya 01:10 Togo - Libya 04:00 Honduras - El Salvador 04:00 Nikaragua - Küba 04:30 - Peru - Dominik Cumhuriyeti 05:50 Arjantin - Kosta Rika

Dul ve yetim aylığı alanlar emekli promosyonu alır mı? TIKLA ÖĞREN👈

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...