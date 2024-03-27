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BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 27 Mart? Hangi maç hangi kanalda?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için '27 Mart hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken 27 Mart Çarşamba 2024 tarihli bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2024 Çarşamba 10:20 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2024 Çarşamba 10:20
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 27 Mart? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 27 MART | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 27 Mart Çarşamba hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?

Hazırlık - Ülkeler

00:00 Cezayir - Güney Afrika

00:00 Nijerya - Mali

01:00 Burkina Faso - Nijer

01:00 Fas - Moritanya

01:10 Togo - Libya

04:00 Honduras - El Salvador

04:00 Nikaragua - Küba

04:30 - Peru - Dominik Cumhuriyeti

05:50 Arjantin - Kosta Rika

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Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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