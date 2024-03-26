Nikaragua - Küba maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Nikaragua - Küba maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 öncesinde ülkeler hazırlık müsabakalarını sürdürüyor. Nikaragua ile Küba kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Nikaragua - Küba maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NİKARAGUA - KÜBA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nikaragua - Küba maçı 27 Mart Çarşamba günü saat 04.00'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.