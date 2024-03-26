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Federasyon başkanına rüşvetten ömür boyu hapis cezası!

Çin Futbol Federasyonunun eski başkanı Chen Xuyuan, rüşvet alma suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2024 Salı 12:30
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Federasyon başkanına rüşvetten ömür boyu hapis cezası!

Çin Futbol Federasyonunun eski başkanı Chen Xuyuan, rüşvet alma suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Xinhua ajansının haberine göre, Xuyuan'ın sözleşmeler, yatırımlar ve spor etkinliklerinin düzenlenmesine yardım karşılığında para ve değerli eşya aldığı tespit edildi.

Huangshi Orta Halk Mahkemesinde yargılanan ve 11 milyon dolar değerinde rüşvet aldığı belirlenen Xuyuan, ömür boyu hapisle cezalandırıldı.

Tüm kişisel mal varlığına el konulan Xuyuan'ın elde ettiği yasa dışı kazançların da hazineye devredilmesine karar verildi.

2019 yılında federasyon başkanlığı görevine getirilen Xuyuan, Şubat 2023'te rüşvet suçlamasıyla tutuklanmıştı.

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