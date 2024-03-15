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FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ OLYMPIAKOS | Olympiakos'un tarihi, stadyumu ve tüm özellikleri

UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi olan Olympiakos'u merak eden futbolseverler, arama motorları ve sosyal medyada birçok detayı araştırıyor. Çeyrek finale İsrail temsilcisi Maccabi Haifa'yı eleyerek yükselen Olympiakos'un stadyumu, kadrosu, tarihi, başarıları ve tüm özellikleri haberimizde...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2024 Cuma 16:41
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FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ OLYMPIAKOS | Olympiakos'un tarihi, stadyumu ve tüm özellikleri

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, çeyrek final turunda Olympiakos ile kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe'nin rakibi ile ilgili tüm bilgiler futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Olympiakos nasıl bir takım? Olympiakos ne zaman, hangi tarihte kuruldu? Olympiakos'un stadyum kapasitesi ne? En değerli futbolcusu kim? Olympiakos teknik direktörü kim? İşte tüm detaylar...

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ OLYMPIAKOS'U TANIYALIM

Fenerbahçe'nin rakibi Olympiakos, 1925 yılında kurulmuştur. Yunanistan'ın en köklü ve güçlü futbol takımlarından biridir. 32.115 kişilik Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda oynamaktadır. Son 26 sezonda 22 şampiyonluk kazanmış ve tarihe geçmiştir. Renkleri Kırmızı ve beyazdır. Sahibi Evangelos Marinakis'tir. Mevcut teknik direktörü 63 yaşındaki Jose Luis Mendilibar olan Olympiakos, ligde 2. sırada yer almaktadır. Son olarak Maccabi Haifa'yı eleyerek adını Konferans Ligi'nde çeyrek finale yazdırmıştır. Güncel piyasa değeri en yüksek oyuncusu Daniel Podence'tir.

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