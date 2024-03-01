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Fluminense tarihinde bir ilk! Felipe Melo...

Felipe Melo'nun formasını giydiği Fluminense, 2024 Güney Amerika Süper Kupası rövanşında LDU Quito'yu 2-0 yenerek şampiyon oldu. Fluminense bu sonuçla tarihinde ilk kez bu kupayı müzesine götürmeyi başardı. 40 yaşındaki Felipe Melo ise kariyerindeki 17. kupasını kazandı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2024 Cuma 12:32
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Fluminense tarihinde bir ilk! Felipe Melo...

2024 Güney Amerika Süper Kupa (Recopa Sudamericana) rövanşında LDU Quito'yu 2-0 yenen Fluminense, şampiyon oldu.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından bu yıl 32. kez düzenlenen organizasyonda, geçen sezon Libertadores Kupası'nı kazanan Brezilya ekibi Fluminense ile Sudamericana Kupası'nın sahibi Ekvador temsilcisi LDU Quito, Maracana Stadı'nda oynanan rövanş mücadelesinde karşılaştı.

Deplasmanda çıktığı ilk maçı 1-0 kaybeden Fluminense, ikincisi penaltıdan olmak üzere 76 ve 90. dakikalarda Jhon Arias'ın attığı gollerle rakibini 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla Fluminense, tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürdü.

MELO'NUN KARİYERİNDEKİ 17. KUPA!

Galatasaraylı eski futbolcu Felipe Melo'nun ilk yarıda görev yaptığı Fluminense, John Kennedy'nin 79. dakikada kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Brezilyalı futbolcu Felipe Melo, bu sonuçla kariyerinin 17. kupasını kazanmayı başardı.

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