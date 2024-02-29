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Süper Lig için yayın ihalesinde son durum ne?

Son dakika haberleri... Yayıncı kuruluş ihalesinin iptal edildiği belirtildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) konuya dair sürece dair yazılı bir açıklama yaptı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Şubat 2024 Perşembe 16:58 Güncelleme Tarihi: 29 Şubat 2024 Perşembe 17:19
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Süper Lig için yayın ihalesinde son durum ne?

SON DAKİKA HABERİ - Süper Lig maçlarının önümüzdeki yıldan itibaren hangi ekranlarda yayına geleceği merak ediliyordu...

Son 2 yılın yayıncısı olan beIN Medya Group'tu... Ve ihaleyi alan şirketin bugün açıklanması bekleniyordu. TFF, yayın ihalesinin iptal edildiğini açıkladı.

İŞTE TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

İhale için verilen teklif bedellerinin yetersiz bulunması dolayısıyla Yayın İhale Komisyonu'nca ihalenin iptali yönünde tavsiye kararı alınmıştır.

Yayın İhale Komisyonu'nun gelen teklifleri yetersiz bulduğu gerekçesiyle aldığı ihalenin iptaline yönelik tavsiye kararı, TFF Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmiş ve bu doğrultuda Yayın İhalesi iptal edilmiştir.

TFF Yönetim Kurulu tarafından alınan karar gereği Yayın İhale Komisyonu'nun önerileri doğrultusunda belirlenen yayın ihalesi muhammen bedeli ve diğer kriterlerin sağlanması şartıyla, Süper Lig ve 1. Lig yayın haklarının devrine ilişkin olarak tüm ilgililere 2 Mart 2024 Cumartesi günü saat 13.00'e kadar tekliflerini iletmeleri için süre verilmiştir.

Süper Lig ve 1. Lig yayın haklarının kapsamı ve sağlanması gereken asgari şartlar hakkında bilgi almak isteyenlerin en geç 01.03.2024 saat 17.00'ye kadar Türkiye Futbol Federasyonu ile iletişime geçmeleri kamuoyunun bilgilerine duyurulur.

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