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TFF'den 'VAR odası arandı' iddiasına yalanlama!

Son dakika spor haberleri... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi internet sitesi üzerinden, VAR odasının maç esnasında arandığına ilişkin iddialarla ilgili açıklama yayınladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Şubat 2024 Perşembe 13:40
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TFF'den 'VAR odası arandı' iddiasına yalanlama!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi internet sitesi üzerinden, VAR odasının maç esnasında arandığına ilişkin iddialarla ilgili açıklama yayınladı.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

Bir YouTube kanalında "MHK Başkanı maç esnasında VAR Merkezi'ni aradı" ifadesinin gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur.

VAR kadrosunda görevli hakemlerin müsabakalar sırasında cep telefonu cihazları ile VAR Merkezi'ne girmeleri yasaktır. Görevli hakemlerin cep telefonu cihazları VAR Merkezi'ne girmeden önce kapatılarak kilitli bir dolapta muhafaza edilmektedir.

Ayrıca VAR merkezi 24 saat sürekli olarak ses ve görüntü kaydı ile kontrol altında tutulmaktadır.

Kamuoyunu yanıltmaya yönelik yapılan bu ve benzeri yayınlar ile ilgili gerekli hukuki işlemler yapılmaktadır.

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