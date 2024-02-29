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Kamerun Milli Takımı'nda Rigobert Song ile yollar ayrıldı

Son dakika spor haberleri... Kamerun Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörü Rigobert Song ile yollarını ayırdı. Federasyon Başkanı Samuel Eto'o, Fransız televizyonuna verdiği demeçte, "Bu takıma çok şey kattı. Hedeflerimize ulaşamadık. Gelecekteki kariyerinde başarılar diliyoruz." dedi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Şubat 2024 Perşembe 11:43
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Kamerun Milli Takımı'nda Rigobert Song ile yollar ayrıldı

Kamerun Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörü Rigobert Song ile yollarını ayırdı. Federasyondan yapılan açıklamada, 47 yaşındaki teknik adam ve ekibinin 28 Şubat'ta sona eren sözleşmelerinin yenilenmeyeceği kaydedildi.

Federasyon Başkanı Samuel Eto'o, Fransız televizyonuna verdiği demeçte, "Bu takıma çok şey kattı. Hedeflerimize ulaşamadık. Gelecekteki kariyerinde başarılar diliyoruz." dedi.

Kamerun'un başına 2022 Mart'ında geçen Song, çıktığı 23 maçtan 6 galibiyet, 8 beraberlik, 9 mağlubiyetle ayrıldı.

Aktif kariyerinin altın çağında İngiltere Premier Lig kulüpleri Liverpool ve West Ham United'da oynayan Song, Galatasaray ve Trabzonspor'da forma giydikten sonra futbolu bırakmıştı.

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