Haberler Futbol TFF Süper Kupa nedeniyle fikstürde değişikliğe gitti

TFF Süper Kupa nedeniyle fikstürde değişikliğe gitti

Son dakika spor haberleri... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 7 Nisan'da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa finali nedeniyle fikstürde değişikliğe gitti. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2024 Çarşamba 21:19 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2024 Çarşamba 21:23
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TFF Süper Kupa nedeniyle fikstürde değişikliğe gitti

TFF, 7 Nisan'da oynanacak Turkcell Süper Kupa müsabakası nedeniyle o haftada oynanacak maç programının değiştiğini duyurdu.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

7 Nisan 2024 tarihinde oynanmasına karar verilen Turkcell Süper Kupa müsabakası nedeniyle;

Trendyol Süper Lig'in 5, 6, 7 ve 8 Nisan tarihlerinde oynanması planlanan 32. haftadan itibaren birer hafta kaydırılarak 26 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanmasına,

Turkcell Süper Kupa müsabakasında takvim değişikliği nedeniyle Futbol Müsabaka Talimatı'nın 18. maddesinin bu maçta uygulanmamasına ve kulüplerin transfer ettiği futbolcuları finalde oynatabilmelerine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

DİĞER
ÖZEL | VAR kayıtlarının açıklanması hakkında flaş sözler! Eski hakemler ve TFF Eski Tahkim Kurulu üyesi açıkladı: Icardi'nin videosu...
Başkan Erdoğan'dan CHP'ye DEM tepkisi: Kandil güdümünde siyaset yapanlarla iş birliğine giriştiler | AFYON MİTİNGİ
G.Saray'dan Prag'da dev operasyon!
Süper Kupa maçı tarihi açıklandı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Güneş için Güney Kore iddiası!
Süper Kupa maçı tarihi açıklandı!
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (21 Şubat)
SON DAKİKA EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2024 | Kesinleşti! Emekliye bayram ikramiyesi ne kadar oldu?
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
ÇBK Mersin seride öne geçti ÇBK Mersin seride öne geçti 21:46
İşte Fırtına'da A. Demir maçı öncesi son durum! İşte Fırtına'da A. Demir maçı öncesi son durum! 21:45
TFF'den flaş karar! Süper Lig fikstürü... TFF'den flaş karar! Süper Lig fikstürü... 21:19
Halkbank avantajı kaybetti! Halkbank avantajı kaybetti! 20:54
Kanarya evinde avantajı kaptı! Kanarya evinde avantajı kaptı! 20:54
İspanyollardan Arda iddiası! En büyük hedefi... İspanyollardan Arda iddiası! En büyük hedefi... 20:48
Daha Eski
Okan Buruk'tan flaş Muslera açıklaması! Okan Buruk'tan flaş Muslera açıklaması! 19:36
"Ülke puanı kazandırmak bizim alışkanlığımız" "Ülke puanı kazandırmak bizim alışkanlığımız" 18:44
Güneş için Güney Kore iddiası! Güneş için Güney Kore iddiası! 18:17
Aslan tur için sahada! İşte Buruk'un S. Prag 11'i Aslan tur için sahada! İşte Buruk'un S. Prag 11'i 18:02
Süper Kupa maçı tarihi açıklandı! Süper Kupa maçı tarihi açıklandı! 17:29
S. Prag maçı kafilesi belli oldu! Kadroda 4 eksik S. Prag maçı kafilesi belli oldu! Kadroda 4 eksik 17:18