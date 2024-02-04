Panathinaikos Olympiakos: 2-0 | MAÇ SONUCU

Yunanistan Süper Ligi'nin 21. haftasında Fatih Terim'in ekibi Panathinaikos ile Carlos Carvalhal'ın yönetimindeki Olympiakos karşı karşıya geldi.

Trabzonspor'dan transfer olan Bakasetas maç ilk 11'de başlarken Fenerbahçe'den Yunan ekibine gelen Samet Akaydin ise 90. dakikada oyuna dahil oldu.

Zirveyi yakından ilgilendiren mücadeleden kazanan 2-0'lık skorla Panathinaikos oldu.

Apostolos Nikolaidis Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Panathinaikos 2-0 kazanırken goller; 25. dakikada Bernard ve 60. dakikada Alexander Jeremejeff'ten geldi.