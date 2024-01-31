Haberler Futbol Ronaldo'dan kötü haber! Messi ile karşı karşıya gelemeyecek... | Al-Nassr - Inter Miami maçı ne zaman?

Ronaldo'dan kötü haber! Messi ile karşı karşıya gelemeyecek... | Al-Nassr - Inter Miami maçı ne zaman?

Riyad Sezon Kupası öncesi Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo'dan kötü haber geldi. Portekizli yıldız, Messi'nin formasını giydiği Inter Miami maçında forma giyemeyecek.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2024 Çarşamba 18:20
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Ronaldo'dan kötü haber! Messi ile karşı karşıya gelemeyecek... | Al-Nassr - Inter Miami maçı ne zaman?

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da forma giyen Ronaldo'dan Riyad Sezon Kupası öncesi kötü haber geldi. Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami ile karşı karşıya gelecek Arap ekibinden Portekizli yıldız sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

LUIS CASTRO AÇIKLADI: RONALDO SAKAT

Al-Nassr Teknik Direktörü Luis Castro, 1 Şubat Perşembe günü Inter Miami ile oynanacak maçta Cristiano Ronaldo'nun sakatlığı sebebiyle forma giyemeyeceğini açıkladı.

ARABİSTAN'DAN FLAŞ BİR İDDİA

Öte yandan Cristiano Ronaldo'nun sakatlık haberinin ardından Suudi Arabistan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Futbol kariyerlerinde son kez karşılaşacak olan Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin rakip olma şanslarının olduğu belirtildi.

Haberde, Al-Nassr'ın Inter Miami'den sonra oynayacağı Al-Hilal maçında Cristiano Ronaldo'nun sakatlığının düzelmesi durumunda Inter Miami forması giyen Messi'nin 1 maçlığına Al-Hilal forması giyebileceği öne sürüldü.

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