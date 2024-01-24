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Panathinaikos - Atromitos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Yunanistan Kupası

Yunanistan Kupası'nda heyecan devam ediyor. Çeyrek final turu maçında Panathinaikos ile Atromitos karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Panathinaikos - Atromitos maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2024 Çarşamba 12:19
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Panathinaikos - Atromitos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Yunanistan Kupası

Panathinaikos - Atromitos maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yunanistan Kupası'nda heyecan devam ediyor. Panathinaikos ile Atromitos kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Panathinaikos - Atromitos maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PANATHINAIKOS - ATROMİTOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Panathinaikos - Atromitos maçı 24 Ocak Çarşamba günü saat 22:30'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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