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Gine Bissau - Nijerya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Afrika Uluslar Kupası

Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan devam ediyor. Gine Bissau ile Nijerya karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gine Bissau - Nijerya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2024 Pazartesi 12:14 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2024 Pazartesi 12:20
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Gine Bissau - Nijerya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Afrika Uluslar Kupası

Gine Bissau - Nijerya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan devam ediyor. Gine Bissau ile Nijerya karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Gine Bissau - Nijerya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GİNE BİSSAU - NİJERYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gine Bissau - Nijerya maçı 22 Ocak Pazartesi günü saat 20:00'de TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

GİNE BİSASU - NİJERYA MAÇI CANLI İZLE

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