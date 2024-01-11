Favori Senegal

Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan cumartesi günü başlayacak. Turnuvanın açılış maçında ise ev sahibi Fildişi Sahili ile Gine-Bissau karşılaşacak. Son şampiyon Senegal ise ilk maçında pazartesi günü Gambiya ile mücadele edecek. Turnuva öncesinde hazırlanan verilere göre de favoriler belirlendi. Kupayı kazanmaya en yakın takım %12.8'le son şampiyon Senegal. Aliou Cisse'nin ekibini %12.1'le ev sahibi Fildişi Sahili takip ederken, Fas, %11.1'lik oranıyla üçüncü favori. Nambiya ise %0.5'le listenin son sırasında...