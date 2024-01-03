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PSG - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Süper Kupa Finali

Fransa Süper Kupa Finali'nde heyecan dorukta. PSG ile Toulouse final maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PSG - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2024 Çarşamba 15:02 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2024 Çarşamba 15:12
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PSG - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Süper Kupa Finali

PSG - Toulouse maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Süper Kupa final maçı heyecanla bekleniyor. PSG ile Toulouse kritik finalde karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PSG - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSG - TOULOUSE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

PSG - Toulouse maçı 3 Ocak Çarşamba günü saat 22:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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