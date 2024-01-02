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Fatih Terim Panathinaikos'un başında ilk sınavına çıkacak

Son dakika spor haberleri... Yunanistan Süper Lig temsilcilerinden Panathinaikos'un başına geçen Fatih Terim, yeni takımıyla ilk maçına 3 Ocak Çarşamba günü PAS Giannina karşısında çıkacak. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2024 Salı 12:56
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Fatih Terim Panathinaikos'un başında ilk sınavına çıkacak

Yunanistar Süper Ligi takımlarından Panathinaikos'un başına geçen teknik direktör Fatih Terim, yeni takımıyla ilk sınavını 3 Ocak Çarşamba günü PAS Giannina karşısında verecek.

Bu sezon 15 haftası geride kalan ligde 34 puan toplayan Atina temsilcisi, lider PAOK'un ardından 2. sırada bulunuyor. PAS Giannina ise 9 puanla son sırada yer alıyor.

Apostolos Nikolaidis Stadı'nda oynanacak mücadele, (TSİ) 22.00'de başlayacak.

Yeşil-beyazlı ekipte tedavileri tamamlanan Filip Djuricic ve Adam Cerin, son antrenmanda takımla birlikte çalışırken, Arjantinli kanat oyuncusu Sebastian Palacios ile Hollandalı stoper Bart Schenkefeld ise sakatlanarak dünkü çalışmayı yarıda bıraktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ayağını burkan Palacios'un yaklaşık üç hafta sahalardan uzak kalacağı, ayak bileğinden sakatlanan Schenkefeld'in ise yarınki maçta forma giyemeyeceği kaydedildi.

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