Türk futboluna kara leke olarak geçen pazartesi günkü saldırının cezaları belli oldu. Futbol kamuoyunun merakla beklediği konuyu TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu dün değerlendirmeye aldı. Olaylı Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından sahaya girerek hakem Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca, futboldan ömür boyu men edildi. Kurul ayrıca, mensuplarının ve taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Ankaragücü'ne 5 maç seyircisiz oynama ve 2 milyon TL para cezası verdi.

ÜÇ YILI AŞTIĞI İÇİN SÜREKLİ CEZA

Hakem Halil Umut Meler'e attığı yumrukla olayların fitilini ateşleyen ve olay sonrasında gözaltına alınıp mahkemece tutuklu yargılanmasına karar verilen Ankaragücü Eski Başkanı Faruk Koca'ya aslında 5 yıllık bir ceza verildi. Koca, talimatlara aykırı hareketi, müsabaka hakemine yönelik saldırısı, tehdidi ve sebep olduğu saha olayı nedeniyle toplam 5 yıl hak mahrumiyeti cezası aldı. Futbol Disiplin Talimatı'nın 25/2. maddesi uyarınca üç yılı aşan ceza aldığı için Faruk Koca'nın cezası sürekli hak mahrumiyetine çevrildi.

İKİ İSME DE AYNI TARİFE

Faruk Koca'yı ömür boyu futboldan men eden Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, olaylara karışan Ankaragücü'nün diğer iki görevlisine de aynı cezaya çarptırdı. Olay sonrası gözaltına alınıp tutuklanan Ankaragücü görevlileri Şahin Yunus Şahin ve Kenan Çelikkaya da başkan Faruk Koca gibi ömür boyu men cezası aldı.

DİĞER KARARLAR NE OLDU?

Ankaragücü'nden PFDK'ya sevk edilen diğer isimlere verilen cezalar şöyle: Cahit Şahin (75 gün+140 bin TL), Yusuf Buğra Tanık (45 gün+210 bin TL), Mulla Ali Çetin (1 ay), Ahmet Öztürk, Hakan Apaydın, Burak Koca, İsmail Develi, Mücahit Osman Karabay, Cengiz Gökay (İhtar).

EKSTRADAN 200 BİN TL

Kurul ayrıca Ankaragücü'ne olaylı Çaykur Rizespor maçındaki kötü tezahürat nedeniyle 200 bin TL para cezası verdi. Kuzey Kale Arkası 401, Güney Kale Arkası 202, 203, Doğu Tribün 302,303 Batı Vıp Tribün Vıp Sağ, Vıp Sol bloklardaki seyircilere ilk maçta yasak geldi.

SİYAH KURDELELİ TEPKİ

Basketbol Federasyonu, hakemlerin siyah kurdele takacağını duyurdu. TBF, "Şiddete karşı hakemlerimizin birlik ve beraberliğini vurgulamak amacıyla bu haftaki maçlarda hakemlerimiz siyah kurdele takacaktır" açıklamasını yaptı.

KOCA'YA DESTEK

Ankaragücü taraftarları, Çaykur Rizespor maçı sonrasında hakem Halil Umut Meler'i yumruklayan eski başkanları Faruk Koca'ya sahip çıkmaya devam ediyor. Dün Tandoğan Tesisleri'ne "İmparator Faruk Koca, ölümüne, yıkıla yıkıla peşindeyiz ve biz kötüyüz aynen" yazılı pankartlar asarak Koca'ya destek vermeyi sürdürdüler.