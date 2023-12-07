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Diagne'nin arabası çalındı! Yıldız golcünün şoförü...

Galatasaray'ın eski futbolcularından Mbaye Diagne, arabasını şoförünün çaldığını iddia ederek sosyal medya hesabından paylaşımlar yaptı. İşte ayrıntılar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2023 Perşembe 18:31
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Diagne'nin arabası çalındı! Yıldız golcünün şoförü...

Galatasaray'ın eski golcüsü Mbaye Diagne, kendi şoförünün otomobilini çaldığını iddia etti.

Çalan kişinin Türkiye'de yaşadığını belirten Diagne, fotoğraflarıyla birlikte sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Instagram hesabından paylaşım yapan Diagne, "Arabamı çaldı ve kaçtı, Türkiye'de yaşıyor. Adı Okan." ifadelerini kullandı. Bu paylaşım sonrasında çalındığını iddia ettiği arabasını da paylaşan Diagne, hemen sonrasında ise şoförünün ve eşinin Instagram hesaplarını ifşa etti.

İşte Mbaye Diagne'nin o paylaşımları:

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