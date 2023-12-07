Diagne'nin arabası çalındı! Yıldız golcünün şoförü...

Galatasaray'ın eski golcüsü Mbaye Diagne, kendi şoförünün otomobilini çaldığını iddia etti.

Çalan kişinin Türkiye'de yaşadığını belirten Diagne, fotoğraflarıyla birlikte sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Instagram hesabından paylaşım yapan Diagne, "Arabamı çaldı ve kaçtı, Türkiye'de yaşıyor. Adı Okan." ifadelerini kullandı. Bu paylaşım sonrasında çalındığını iddia ettiği arabasını da paylaşan Diagne, hemen sonrasında ise şoförünün ve eşinin Instagram hesaplarını ifşa etti.

İşte Mbaye Diagne'nin o paylaşımları: