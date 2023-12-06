Sakaryaspor - Ankaraspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Sakaryaspor - Ankaraspor maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 4. tur maçları ile devam ediyor. Sakaryaspor ile Ankaraspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sakaryaspor - Ankaraspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SAKARYASPOR - ANKARASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sakaryaspor - Ankaraspor maçı 6 Aralık Çarşamba günü saat 14:00'te oynancak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.