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Nijerya hocasını kovamıyor! "Tazminat ödeyecek para yok"

Nijerya Futbol Federasyonu (NFF), 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ndeki kötü performansın ardından tazminat ödeyecek parası olmaması nedeniyle milli takım teknik direktörünü görevden alamayacağını bildirdi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2023 Pazartesi 23:51
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Nijerya hocasını kovamıyor! "Tazminat ödeyecek para yok"

NFF İcra Kurulu Üyesi Nse Essien, yaptığı açıklamada, milli takım teknik direktörü Jose Peseiro'dan memnun olmadıklarını belirtti.

NFF'nin tazminat ödeyecek parası olmaması nedeniyle teknik direktörü görevden alamayacaklarını kaydeden Essien, "Herkes teknik direktörün görevden alınması için çağrıda bulunuyor. Altı olası puandan sadece ikisine sahibiz. Üzüntü verici ve çok tehlikeli bir durumdayız." diye konuştu.

Nijerya'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma şansı, Süper Kartallar'ın ilk iki eleme maçında Lesotho ve Zimbabve karşısında aldığı iki beraberliğin ardından ciddi şekilde tehlikeye girmiş durumda.

Portekizli teknik direktör Peseiro, alınan kötü sonuçların ardından eleştirilirken, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkını kazanamayan Nijerya, bir sonraki eleme maçında Güney Afrika ile karşı karşıya gelecek.

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