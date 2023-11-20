Mısır - Sierra Leone maçında skandal olay! Mohammed Salah 2 holiganın saldırısına uğradı

2026 Afrika Dünya Kupası Elemeleri maçında Mısır ile Sierra Leone ile karşı karşıya geldi.
Maçı Mısır, Trezegeuet'in attığı gollerle 2-0 kazandı.
Trezegeuet'nin attığı ilk golde asisti yapan isim Mohammed Salah, ikinci golün de asistini yaptı.
MAÇ ESNASINDA SALAH'A SALDIRI
Öte yandan müsabaka son dakikalarda korku dolu anlara sahne oldu.
Maçın 89. dakikasında sahaya atlayan 2 holigan, Mohammed Salah'a saldırıda bulundu.
Güvenlik ekiplerinin sahaya ilk atlayan holiganı yakaladığı anlarda ikinci kişi ise tribünden sahaya girip Salah'a doğru yöneldi.
Saldırganın Mohammed Salah'a doğru koştuğunu gören bir güvenlik görevlisi ve Salah'ın takım arkadaşı, holigana müdahalede bulundu.
İŞTE O ANLAR: