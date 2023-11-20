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Mısır - Sierra Leone maçında skandal olay! Mohammed Salah 2 holiganın saldırısına uğradı

Mısır Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Sierra Leone ile karşı karşıya geldiği maçta skandal bir olay yaşandı. Liverpool'un yıldız futbolcusu Mohammed Salah, maç oynanırken sahaya giren 2 holiganın saldırısına uğradı. İşte ayrıntılar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2023 Pazartesi 12:29 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2023 Pazartesi 12:31
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Mısır - Sierra Leone maçında skandal olay! Mohammed Salah 2 holiganın saldırısına uğradı

2026 Afrika Dünya Kupası Elemeleri maçında Mısır ile Sierra Leone ile karşı karşıya geldi.

Maçı Mısır, Trezegeuet'in attığı gollerle 2-0 kazandı.

Trezegeuet'nin attığı ilk golde asisti yapan isim Mohammed Salah, ikinci golün de asistini yaptı.

MAÇ ESNASINDA SALAH'A SALDIRI

Öte yandan müsabaka son dakikalarda korku dolu anlara sahne oldu.

Maçın 89. dakikasında sahaya atlayan 2 holigan, Mohammed Salah'a saldırıda bulundu.

Güvenlik ekiplerinin sahaya ilk atlayan holiganı yakaladığı anlarda ikinci kişi ise tribünden sahaya girip Salah'a doğru yöneldi.

Saldırganın Mohammed Salah'a doğru koştuğunu gören bir güvenlik görevlisi ve Salah'ın takım arkadaşı, holigana müdahalede bulundu.

İŞTE O ANLAR:

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