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Sırbistan 2-2 Bulgaristan (MAÇ SONUCU - ÖZET) Dusan Tadic asist yaptı

EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. G Grubu 8. maçında Sırbistan evinde Bulgaristan'ı ağırladı. Gol düellosu şeklinde geçen mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi. Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic 82. dakikada yaptığı asistle takımına puanı getirdi. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2023 Pazar 20:22
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Sırbistan 2-2 Bulgaristan (MAÇ SONUCU - ÖZET) Dusan Tadic asist yaptı

Sırbistan ile Bulgaristan, UEFA 2024 Elemeleri G Grubu 8. maçında kozlarını paylaştı. Gradski Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Erik Lambrechts düdük çaldı.

Zorlu karşılaşma 2-2 beraberlikle sona erdi ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Sırbistan'ın gollerini Veljkovic ve Babic kaydetti. Bulgaristan'ın golleri Rusev ve Despodov'dan geldi.

DUSAN TADIC ASİST YAPTI!

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, 82. dakikada Babic'in attığı golde asisti yapan isim oldu.

Bu sonuçla Sırbistan'ın puanı 14 oldu. Bulgaristan ise 4 puana ulaştı.

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