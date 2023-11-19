Sırbistan 2-2 Bulgaristan (MAÇ SONUCU - ÖZET) Dusan Tadic asist yaptı

Sırbistan ile Bulgaristan, UEFA 2024 Elemeleri G Grubu 8. maçında kozlarını paylaştı. Gradski Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Erik Lambrechts düdük çaldı.

Zorlu karşılaşma 2-2 beraberlikle sona erdi ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Sırbistan'ın gollerini Veljkovic ve Babic kaydetti. Bulgaristan'ın golleri Rusev ve Despodov'dan geldi.

DUSAN TADIC ASİST YAPTI!

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, 82. dakikada Babic'in attığı golde asisti yapan isim oldu.

Bu sonuçla Sırbistan'ın puanı 14 oldu. Bulgaristan ise 4 puana ulaştı.