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İspanya 3-1 Gürcistan (MAÇ SONUCU - ÖZET)

EURO 2024 Elemeleri A Grubu'nda İspanya sahasında konuk ettiği Gürcistan'ı 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2023 Pazartesi 00:42 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2023 Pazartesi 00:46
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İspanya 3-1 Gürcistan (MAÇ SONUCU - ÖZET)

EURO 2024 Elemeleri A Grubu'nda İspanya sahasında Gürcistan ile karşı karşıya geldi.

Jose Zorrilla Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı İspanya 3-1 kazandı.

Maça hızlı başlayan İspanyollar 4. dakikada Robin Le Normand ile öne geçti. Gürcistan İspanya'ya 10. dakikada Khvicha Kvaratskhelia ile cevap verirken karşılaşmada son sözü Ferran Torres ve Luka Lochoshvili (KK) söyledi.

26. dakikada sakatlanarak oyundan çıkan Gavi'nin sakatlığının ciddi olduğu belirtildi.

İspanya 8 maç sonunda puanını 21'e yükseltti.

Gürcistan ise 8 puanda kaldı.

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