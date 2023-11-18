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56. TSYD Ankara Kupası’nın sahibi MKE Ankaragücü oldu

56. TSYD Ankara Kupası’nda Gençlerbirliği'ni Atakan Çankaya ve Efkan Bekiroğlu'nun golleriyle 2-0 mağlup eden MKE Ankaragücü, 18. kez kupanın sahibi oldu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2023 Cumartesi 18:29 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2023 Cumartesi 18:37
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56. TSYD Ankara Kupası’nın sahibi MKE Ankaragücü oldu

Trendyol Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, UBK İnşaat 56. TSYD Ankara Kupası'nda Trendyol 1. Lig temsilcisi Gençlerbirliği'ni 2-0 yenerek kupayı 18. kez müzesine götürdü.

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada goller ilk yarıda geldi. Maça hızlı başlayan sarı-lacivertliler, 16. dakikada Atakan Çankaya, 24. dakikada ise Efkan Bekiroğlu'nun golleriyle soyunma odasına 2-0 önde gitti.

İkinci yarıda iki takım da girdiği fırsatları değerlendiremedi ve MKE Ankaragücü maçı 2-0 kazanarak TSYD Ankara Kupası'nın sahibi oldu.

EN DEĞERLİ OYUNCU ATAKAN ÇANKAYA SEÇİLDİ

Karşılaşmanın En Değerli Oyuncusu (MVP) ödülünü MKE Ankaragücü'nün futbolcusu Atakan Çankaya aldı.

Müsabakanın MVP'sini basın mensuplarının oyları belirledi. Maçın ilk golünü atan Atakan'a ödülünü UBK İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Karataş verdi.

MKE ANKARAGÜCÜ 18. KUPASINI ALDI

MKE Ankaragücü, maç sonu düzenlenen törenle 18. kez kazandığı TSYD Ankara Kupası'nı aldı.

Saha içinde düzenlenen törende Gençlerbirliği'ne ikincilik kupasını TSYD Ankara Şubesi Başkan Vekili Bülent Karadaş takdim etti.

MKE Ankaragücü'nün şampiyonluk kupasını ise TSYD Ankara Şubesi Başkanı Murat Tarhan verdi.

Sarı-lacivertliler bu galibiyetle, Gençlerbirliği'yle TSYD Ankara Kupası sayısını da eşitledi.

BAŞLAMA VURUŞU KADINLARIN DİKTİĞİ TOPLA YAPILDI

UBK İnşaat 56. TSYD Ankara Kupası'nın başlama vuruşu, Burdur'da kadınların diktiği el yapımı futbol topuyla yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) iş birliğiyle toplar, "El Dikimi Top Üretim Kursu'" projesi kapsamında kadınlar tarafından FIFA standartlarında üretiliyor.

Türkiye'nin en fazla oynanan özel futbol turnuvasının başlama vuruşu da bu özel topla gerçekleştirildi.

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