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Real Madrid'in ve Kayseri Erciyesspor'un eski yıldızı futbola veda etti

Son dakika spor haberleri... Real Madrid'in eski futbolcusu olan ve bir dönem Süper Lig’de Kayseri Erciyesspor formasını terleten Royston Drenthe futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2023 Cuma 16:44
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Real Madrid'in ve Kayseri Erciyesspor'un eski yıldızı futbola veda etti

Bir dönem ülkemizin takımlarından Kayseri Erciyesspor'da da forma giyen, kariyerinde İspanyol devi Real Madrid bulunan ve son olarak Hollanda 3. Lig ekiplerinden Kozakken Boys forması terleten Hollandalı sol kanat oyuncusu Royston Drenthe, 36 yaşında futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı.

Drenthe, kulüpte başka görevler almaya açık olduğunu da belirtti.

Hollanda ekibinden yapılan açıklamada ise Drenthe'nin farklı bir pozisyonda görevlendirilmesiyle ilgili ayrıntıların daha sonra duyurulacağı açıkladı. Kulüp yaptığı açıklamada "Royston'a sahadaki çabalarından dolayı teşekkür ediyoruz ve saha dışında daha fazla işbirliğini sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

KARİYERİNDE FEYENOORD, REAL MADRİD VE EVERTON GİBİ TAKIMLAR VAR

Futbola ülkesinin takımlarından Feyenoord'da başlayan Drenthe, 2007 yılında 14 milyon Euro'ya Real Madrid'e transfer oldu. İspanya'da 3 yıl forma giydikten sonra Hercules ve Everton gibi takımlara kiralandı.

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Royston Drenthe, 2014-15 sezonunun devre arasında Kayseri Erciyesspor'a transfer oldu. Lacivert-siyahlı forma altında geçirdiği altı ayda 11 Süper Lig maçına çıkan Drenthe takımına 3 gol 1 asistlik perfomansıyla katkı sağladı.

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