Kylian Mbappe Ballon d'Or hakkında konuştu! "Messi'nin hakkıydı"

PSG'nin Fransız yıldızı Kylian Mbappe, Ballon d'Or ödülünü Lionel Messi'nin hak ettiğini açıkladı.

Kylian Mbappe, "Deschamps, Luis Enrique'ye göre bana daha fazla özgürlük veriyor. İki teknik adama da nasıl uyum sağlayacağımı biliyorum. Teknik direktörlerin kalitesi göz önüne alındığında onları dinlemek benim yararıma olacak." dedi.

Ballon d'Or ödülünü Messi'nin hak ettiğini söyleyen Mbappe, "Ballon d'Or'u Lionel Messi'nin kazanması gerekiyordu. Dünya Kupası'nı kazandı. Haaland da ben de harika bir sezon geçirdik ama bu ödülde Dünya Kupası her zaman daha ağır basar." ifadelerini kullandı.

"Gerçekleri söylemekten asla korkmam. Sınıflandırma böyledir. Messi bu ödülü hak etti. Dünya Kupası finalini kazandığı gece Ballon d'Or'u kimin aldığını zaten biliyordum. Messi benim için tarihin en iyi oyuncularından biri." şeklinde konuştu.