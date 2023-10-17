PARAGUAY BOLİVYA maçı hangi kanalda? Paraguay - Bolivya maç ne zaman? | Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri

Paraguay - Bolivya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Paraguay ile Bolivya karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Paraguay - Bolivya maçı hangi kanalda? Paraguay - Bolivya maç ne zaman?

PARAGUAY - BOLİVYA MAÇI HANGİ KANALDA? PARAGUAY - BOLİVYA MAÇ NE ZAMAN?

Paraguay - Bolivya maçı 18 Ekim Çarşamba günü saat 01.30'da oynanacak. Müsabakanın yayıncısı bulunmuyor.