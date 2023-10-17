Haberler Futbol Finlandiya 1 - 2 Kazakistan (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Finlandiya 1 - 2 Kazakistan (MAÇ SONUCU - ÖZET)

EURO 2024 Elemeleri H Grubu'nda Kazakistan, deplasmanda Finlandiya'yı Beşiktaş'ta forma giyen Zaynutdinov'un golleriyle 2-1 mağlup etti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2023 Salı 21:10
Finlandiya 1 - 2 Kazakistan (MAÇ SONUCU - ÖZET)

EURO 2024 Elemeleri H Grubu'nda Finlandiya ile Kazakistan karşı karşıya geldi.

Helsinki Olimpiyat Stadyumu'ndaki mücadelede ev sahibi Finlandiya, 28. dakikada Robert Taylor'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Kazakistan'ın 77. dakikada kazandığı penaltıyı Beşiktaş'ta forma giyen Zaynutdinov gole çevirdi ve skora eşitlik geldi.

Zaynutdinov, 89. dakikada kendisinin ve takımının 2. golünü kaydederek skoru 2-1'e getirdi.

Karşılaşmadan 2-1 galip ayrılan Kazakistan, puanını 15'e çıkardı. Finlandiya ise 12 puanda kaldı.

DİĞER
Güzel türkücü Songül Karlı’dan anne-kız paylaşımı!
Katil İsrail El-Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef aldı: Çok sayıda sivil şehit oldu! İşte vahşetin kan donduran görüntüleri
Erden Timur'dan Ronaldo sözleri: Teklif yolladık!
A. Efes - ASVEL | CANLI
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
En çok kazananlar belli oldu! Ronaldo'ya büyük şok
Ballon d'Or kazananı sızdırıldı iddiası!
Cantona'dan Filistin'e destek mesajı
trt spor izle - TRT SPOR CANLI İZLE
S SPORT PLUS CANLI İZLE
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Beko Panathinaikos'u farklı devirdi! F.Bahçe Beko Panathinaikos'u farklı devirdi! 22:02
Erden Timur'dan Ronaldo sözleri: Teklif yolladık! Erden Timur'dan Ronaldo sözleri: Teklif yolladık! 21:39
Zaynutdinov Kazakistan'ı galibiyete uçurdu! Zaynutdinov Kazakistan'ı galibiyete uçurdu! 21:10
Erden Timur konuşuyor | CANLI YAYIN Erden Timur konuşuyor | CANLI YAYIN 20:59
İtalyan devinden Arda Güler hamlesi! İtalyan devinden Arda Güler hamlesi! 20:23
En çok kazananlar belli oldu! Ronaldo'ya büyük şok En çok kazananlar belli oldu! Ronaldo'ya büyük şok 19:52
Daha Eski
Ballon d'Or kazananı sızdırıldı iddiası! Ballon d'Or kazananı sızdırıldı iddiası! 19:00
F.Bahçe Beko - Panathinaikos | CANLI F.Bahçe Beko - Panathinaikos | CANLI 18:31
Fagioli'ye büyük şok! 7 ay men... Fagioli'ye büyük şok! 7 ay men... 18:22
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! 18:15
A. Efes - ASVEL | CANLI A. Efes - ASVEL | CANLI 18:04
Genç Milliler deplasmanda kaybetti! Genç Milliler deplasmanda kaybetti! 17:07