Finlandiya 1 - 2 Kazakistan (MAÇ SONUCU - ÖZET)

EURO 2024 Elemeleri H Grubu'nda Finlandiya ile Kazakistan karşı karşıya geldi.
Helsinki Olimpiyat Stadyumu'ndaki mücadelede ev sahibi Finlandiya, 28. dakikada Robert Taylor'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
Kazakistan'ın 77. dakikada kazandığı penaltıyı Beşiktaş'ta forma giyen Zaynutdinov gole çevirdi ve skora eşitlik geldi.
Zaynutdinov, 89. dakikada kendisinin ve takımının 2. golünü kaydederek skoru 2-1'e getirdi.
Karşılaşmadan 2-1 galip ayrılan Kazakistan, puanını 15'e çıkardı. Finlandiya ise 12 puanda kaldı.