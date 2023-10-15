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Galler 2-1 Hırvatistan (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Galler konuk ettiği Hırvatistan'ı 2-1 mağlup etti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2023 Pazar 23:50
Galler 2-1 Hırvatistan (MAÇ SONUCU - ÖZET)

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda Galler ile Hırvatistan kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Galler'e galibiyeti getiren golleri 47. ve 60. dakikalarda Harry Wilson kaydetti. Hırvatistan'ın tek golü ise 75'te Mario Pasalic'ten geldi.

Bu sonucun ardından üst üste 2 kez kaybeden Hırvatistan 10 puanda kaldı. Üst üste 2. galibiyetini alan Galler ise 10 puana yükseldi.

Grupta Galler 7. maçında 18 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Ermenistan'a konuk olacak. Hırvatistan yine aynı tarihte Letonya deplasmanında sahne alacak.

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