Hollanda 1-2 Fransa (MAÇ SONUCU - ÖZET) Kylian Mbappe 3 puanı getirdi!

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri B Grubu'nda Hollanda ile Fransa kozlarını paylaştı. Mücadele konuk takımın 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Fransa'ya galibiyeti getiren golleri 7. ve 53. dakikalarda Kylian Mbappe kaydetti. Portakallar'ın tek golü ise 83'te Quilindschy Hartman'dan geldi.

Bu sonucun ardından Fransa 6'da 6 yaptı ve 18 puana yükseldi. 3 maç sonra kaybeden Hollanda ise 9 puanda kaldı.

Grubun 7. maçında Fransa 18 Kasım Cumartesi günü Cebelitarık'ı ağırlayacak. Hollanda ise 6. maçında 16 Ekim Pazartesi günü Yunanistan'a konuk olacak.