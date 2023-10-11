Carlo Ancelotti, yüksek lisansını bitirdi

Real Madrid'in İtalyan Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, futbolda ki başarılarını eğitim hayatına da taşıdı.

Parma Üniversitesi'nde "Önleyici ve Uyarlanmış Motor Aktivitileri Bilim ve Teknikleri" bölümünde yüksek lisans eğitimine devam eden İtalyan futbol adamı, onur belgesi alarak mezun oldu.

Parma Üniversitesi'nde gerçekleştirilen Carlo Ancelotti'nin mezuniyet törenine 64 yaşındaki teknik direktörün futbol kariyerinde büyük katkıları olan Arrigo Sacchi ve Ariedo Braida gibi teknik adamlar da katıldı.

" ARTIK BANA DOKTOR DİYEBİLİRSİNİZ"

Törende açıklamalarda bulunun Carlo Ancelotti, "Yüksek lisans yapmaya karar verdiğimde birçok insan sadece birkaç sınava gireceğimi söyledi ama ben fazlasıyla ders aldım. Bu sınavlar oldukça zor sınavlardı, o yüzden iyi hazırlanmam gerekti. İnsanların bana 'doktor' diye diye hitap etmesi hoşuma gidiyor. Bazı oyuncularıma 'bana doktor diyebilirsiniz'diyeceğim." şeklinde konuştu.

"FUTBOL BENİM İÇİN..."

Futbol dünyasının kendisine birçok şey öğrettini söyleyen tecrübeli teknik adam, "Futbol benim için hayatım için büyük bir okul görevi gördü. Buna rekabet etmeyi ve sınırlarımı zorlamayı öğretti. İnsan ilişkilerim kurallara saygım, yetkililere saygım ve insanları dinleyebilme özelliklerim çok gelişti. Yeteneği geliştirmek imkanszıdır. Maradona harika bir yeteneğe sahipti, ona nasıl top sürüleceğini öğretemezdiniz ama bu özelliği nasıl yöneteceğini öğretebilirsiniz. Büyük bir şampiyon yeteneğini diğerlerine yardım etmek için kullanabilmeyi başaran kişidir. " ifadelerini kullandı.