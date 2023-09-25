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Bornova 1877 - Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Bornova 1877 ile Akhisarspor, 1. tur maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bornova 1877 - Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2023 Pazartesi 22:10
Bornova 1877 - Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Bornova 1877 - Akhisarspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Bornova 1877 - Akhisarspor maçı - CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 1. tur maçları ile devam ediyor. Balıkesirspor ile Burhaniye Belediyespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Balıkesirspor - Burhaniye Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BALIKESİRSPOR - BURHANİYE BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Balıkesirspor - Burhaniye Belediyespor maçı 26 Eylül Salı günü saat 17:30'da oynancak. Mücadelenin yayıncısı bulunmuyor.

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