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Marco Verratti'nin Al-Arabi'ye transferi resmen açıklandı!

Galatasaray'ın gündeminde yer alan İtalyan orta saha Marco Verratti Katar ekibi Al-Arabi'ye transfer oldu. Kulüp transferi sosyal medya hesabından açıkladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2023 Çarşamba 19:19 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2023 Çarşamba 19:30
Marco Verratti'nin Al-Arabi'ye transferi resmen açıklandı!

Katar temsilcisi Al Arabi, Paris Saint-Germain'den 30 yaşındaki İtalyan orta saha oyuncusu Marco Verratti'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Paris Saint-Germain'in İtalyan yıldızı Marco Verratti, Katar Yıldızlar Ligi ekiplerinden Al Arabi'ye transfer oldu. Katar temsilcisi, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile 30 yaşındaki oyuncunun transferini duyurdu.

2012 yılından bu yana PSG forması giyen Verratti, Fransız ekibiyle çıktığı 416 karşılaşmada 11 gol kaydetti.

İşte Al-Arabi'nin transfer açıklaması;

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