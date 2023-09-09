İsviçre 2-2 Türkiye (MAÇ SONUCU ÖZET)

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinin yaralarını sarmak adına EURO 2008'de karşı karşıya gelen Türkiye ile İsviçre yeniden aynı kadrolarla karşı karşıya geldi.
İsviçre'nin Lozan kentinde yer alan Stade de la Tuiliere'de oynanan mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi.
İsviçre'nin gollerini Eren Derdiyok ve Matias Vitkieviez kaydetti. Milli Takım'ın gollerini Semih Şentürk ve Volkan Demirel attı
EFSANELER YENİDEN SAHAYA ÇIKTI!
Ay yıldızlı ekipte Hamit Altıntop, Volkan Demirel, Emre Belözoğlu, Tuncay Şanlı, Mehmet Aurelio, Arda Turan, Emre Aşık, Semih Şentürk, Servet Çetin, Tolga Zengin, Ayhan Akman, Tümer Metin, Nihat Kahveci, Hakan Balta, Gökhan Gönül, Ümit Karan ve Ahmet Dursun gibi unutulmaz oyuncular yer aldı. Takımın başında yine Fatih Terim vardı.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ